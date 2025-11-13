Haberler

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i Buluşturan, Yılın İddialı Filmi Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ya Görkemli Gala

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana filmi 14 Kasım’da sinemaseverlerle buluşuyor. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmin galasına film ekibi tam kadro katıldı. Yoğun ilgi gösterilen galaya Gupse Özay, Burcu Biricik, Derya Baykal, Ferhan Şensoy, Polat Yağcı, Sarp Apak, Bedri Baykam, Pelin Akil, Demet Şener, Ahu Yağtu, Melikşah Altuntaş, Cansu Tosun, Baturay Özdemir gibi sanat ve cemiyet hayatının tanınmış birçok ünlü isimleri katıldı.

Ahu Yağtu

Baturay Özdemir

Burcu Biricik – Emre Yetkin

Cansu Tosun

Cem Öğet – Ferhan Şensoy

Demet Şener

Derya Baykal

Gupse Özay

Melikşah Altuntaş

Muzaffer Yıldırım – Haluk Bilginer – Hatice Aslan –
Feyyaz Yiğit – Bige Önal – Mert Baykal – Şevval Sam

Pelin Akil

Polat Yağcı

Sarp Apak – Bengisu Apak

Sibel Baykam – Bedri Baykam

