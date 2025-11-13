Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i Buluşturan, Yılın İddialı Filmi Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana’ya Görkemli Gala

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana filmi 14 Kasım’da sinemaseverlerle buluşuyor. Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmin galasına film ekibi tam kadro katıldı. Yoğun ilgi gösterilen galaya Gupse Özay, Burcu Biricik, Derya Baykal, Ferhan Şensoy, Polat Yağcı, Sarp Apak, Bedri Baykam, Pelin Akil, Demet Şener, Ahu Yağtu, Melikşah Altuntaş, Cansu Tosun, Baturay Özdemir gibi sanat ve cemiyet hayatının tanınmış birçok ünlü isimleri katıldı.

Basın Bülteni

