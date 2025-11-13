Baturay Özdemir: Listelere İnanmıyorum Ama İyi Yerlerdeyim

Ünlü komedyen Baturay Özdemir, katıldığı Yan Yana filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin “İyi komedyenler listesinde kendinizi kaçıncı sırada görüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna esprili bir yanıt veren Baturay Özdemir, “Ben o listelere inanmıyorum. Sosyal medyada bu listeler çok sık yapılıyor, dönem dönem değişebiliyor. Herkesin kendi kitlesi var ama ‘İyi yerlerdeyim’ diyebilirim,” dedi. Son dönemlerde oldukça büyük ilgi gören Şeytan Çocuk filminin rekor izlenme sayılarına ulaştığını belirten başarılı komedyen, Ocak ayında yeni bir sinema projesi için sete çıkacağını da açıkladı.

