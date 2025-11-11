Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit 14 Kasım’da Vizyona Girecek Olan Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana Filmini Anlattılar

Son dönemin başarılı projelerinde yer alan Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana filmi 14 Kasım 2025 Cuma günü sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Her projede oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan usta oyuncu Haluk Bilginer, Yan Yana filmiyle ilgili görüşlerini, filmde canlandırdığı boynundan aşağısı tutmayan Refik’i ve Feyyaz Yiğit’le olan partnerliğini anlattı.

Basın Bülteni

