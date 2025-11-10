Ankara’da Festival Coşkusu 13 Kasım’da Başlıyor

Türkiye’nin en köklü festivallerinden Ankara Film Festivali, bu yıl 36. kez izleyicilerle buluşuyor. 13 – 21 Kasım 2025 tarihleri arasında Kızılay Büyülüfener Sineması’nda gerçekleşecek festival, 17 ülkeden 59 yönetmenin toplam 55 filmini Ankaralılarla buluşturacak. Festivalin 13 Kasım Perşembe akşamı Şinasi Sahnesi’nde gerçekleşecek açılış töreninde, Zuhal Olcay, Rutkay Aziz, Demet Evgar, Selman Nacar ve Sinematek – Sinemaevi’ne Onur Ödülleri sunulacak. İran’dan Almanya’ya, Çekya’dan Kolombiya’ya, dünya sinemasının en yeni ve ödüllü örneklerinin gösterileceği festival bir hafta boyunca Ankaralılara sinema coşkusu yaşatacak.

Basın Bülteni

Doğada Delirmek Daha İyi

(Radeji Zesílet v Divocine – Better Go Mad in the Wild)



Gavagai



Işıltılı Yaz (Glorious Summer)



Küçük Amelie (Little Amelie or the Character of Rain)



Normal Olmanın Yolları ve Öteki Dünyanın Garipliği

(How to Be Normal and the Oddness of the Other World)



Romería (Romería)



Sırdaş (Confidente)



Yeni Dalga (Nouvelle Vague)

