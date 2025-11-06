Richard Linklater’ın yönettiği ve Ethan Hawke, Margaret Qualley, Andrew Scott ile Bobby Cannavale’in oynadığı Mavi Ay (Blue Moon), 14 Kasım 2025’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Broadway’in unutulmaz söz yazarı Lorenz Hart’ın yaşamından esinlenen film, müzik ve dostluğun iç içe geçtiği bir döneme samimi bir bakış sunuyor. Lorenz Hart, eski iş ortağı Richard Rodgers’ın sahneye koyduğu yeni müzikal Oklahoma’nın açılış gecesinden uzaklaşıp, soluğu Sardi’s isimli ünlü restoranda alır. Barmen Eddie ve piyanist Morty ile sohbet ederken genç bir sanat öğrencisi olan Elizabeth Weiland’a karşı duyduğu hislerini sorgular.

Before Üçlemesi, Boyhood ve Waking Life ile Modern Sinemanın En Özgün Hikâye Anlatıcılarından Biri Olan Richard Linklater, Bir Kez Daha Ethan Hawke’la Buluşuyor

Afiş



Aşağıdaki kamera arkasından 2 fotoğrafta yönetmen Richard Linklater görülüyor.

