Before Üçlemesi, Boyhood ve Waking Life ile Modern Sinemanın En Özgün Hikâye Anlatıcılarından Biri Olan Richard Linklater, Bir Kez Daha Ethan Hawke’la Buluşuyor

Yönetmenliğini Richard Linklater’ın üstlendiği ve Margaret Qualley, Andrew Scott ve Ethan Hawke’ın başrollerini paylaştığı Mavi Ay (Blue Moon), dünya prömiyerini 75. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yaptı ve Scott’a En İyi Yardımcı Oyuncu Gümüş Ayı Ödülü’nü kazandırdı. Broadway’in altın çağının unutulmaz söz yazarlarından Lorenz Hart’ın yaşamından esinlenen film, müzik ve dostluğun iç içe geçtiği özel döneme içten bir bakış sunuyor.

Basın Bülteni

