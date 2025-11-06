İthaki Yayınları 13 Kasım Kitapları

İthaki Yayınları, 13 Kasım’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Lev Tolstoy’un Kazaklar ve Mark Twain’in İnsan Nedir? adlı kitapları 13 Kasım 2025 Perşembe günü satışa sunulacak. Kazaklar, ünlü yazar Lev Tolstoy’un gençlik döneminde kaleme aldığı, doğayla insan arasındaki derin bağı, savaşın ve aşkın iç içe geçtiği bir yaşamın ortasında sorguladığı çarpıcı bir roman. Lev Tolstoy, eşsiz gözlem gücü ve yalın ama şiirsel diliyle hem insan ruhunun karmaşasını hem de bozkırın büyüleyici özgürlüğünü Kazaklar’ın sayfalarına taşıyor. Bu eser, onun daha sonraki yapıtlarında doruğa ulaşacak olan ahlaki ve varoluşsal sorgulamaların ilk adımlarını gösteriyor.