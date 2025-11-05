Gerçek Bir İnsanlık Hikayesi, Bi Umut Bu Hafta Vizyona Giriyor, Filmin Üçüncü ve Son Fragmanı Bugün Yayınlandı

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan Bi Umut, merhamet ve insanlık dersiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği film, 07 Kasım Cuma günü vizyona girecek. Bi Umut’tan yeni ve son fragman yayınlandı. Hareket edemeyen, konuşamayan ve “Umut” adını verdiği kimsesiz bir gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı, yalnızca Türkiye’ye değil tüm dünyaya örnek olacak bir sevgi hikâyesine imza attı.

Basın Bülteni

