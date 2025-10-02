Bildiğin Gibi Değil, 10 Ekim’de Sinemalarda

43. İstanbul Film Festivali’nden Jüri Özel, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu ödülleriyle dönen Bildiğin Gibi Değil filmi 10 Ekim’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Vuslat Saraçoğlu’nun yaptığı filmde farklı karakterlere sahip üç kardeşin babalarının ölümü sonucu bir araya gelmesini ve geçmişlerini farklı hatırladıklarını görerek kardeşlik bağlarını yeniden şekillendirmesini konu alan ve çekimleri Tokat’ta yapılan film eğlenceli anlarıyla ön plana çıkıyor.

