Bahar Şahin ve Hayat Van Eck, Sevince’yi Anlattı

Barış Başar’ın yönettiği Sevince, 26 Eylül’de sinemalarda vizyona giriyor. Başrollerini Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli’nin paylaştığı film, farklı dünyalardan iki gencin dokunaklı aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Adını Erkin Koray’ın ünlü şarkısı Sevince’den alan filmde filmde Cem karakterini canlandıran Hayat Van Eck, Asperger sendromuna sahip bir genci oynuyor. Cem’in rutinlerle örülü hayatı, hayallerinin peşinden İstanbul’a gelen Elif ile tanışmasıyla bambaşka bir yöne evriliyor. Sevgi ve anlayışın, hayatları nasıl değiştirebileceğini anlatan film, seyirciye kalbe dokunan, farkındalık yaratan bir deneyim sunuyor.

Basın Bülteni

