5. İzmir Film ve Müzik Festivali’nde Ödül Gecesi

10 Eylül’de başlayan 5. İzmir Film ve Müzik Festivali, altı gün boyunca İstinyePark Teras Renk Sineması ve Fransız Kültür Merkezi’nde yapılan film gösterileri ve atölyeler İzmirli sinemaseverlerin övgüleri ile karşılandı. Dün gece Fransız Kültür Merkezi salonunda yapılan ve sunuculuğunu Meltem Cumbul’un üstlendiği ödül töreninde Fransız yönetmen Gregory Magne’ın Müzisyenler (Les Musiciens) filmi iki ödül aldı.

Ödüller:

Uluslararası Yarışma:
En İyi Film: Müzisyenler
En İyi Müzik: Kneecap
Jüri Özel Ödülü: Köln 75
İzleyici Ödülü: Müzisyenler

Sinemamızın Müziği:
Jüri En İyi Müzik Ödülü: Ozan Tekin (Gecenin Kıyısı)
Jüri Özel Ödülü: Gürcan Keltek, Murat Gültekin (Yeni Şafak Solarken filminin müziği ile)
Gençlik Jürisi En İyi İlk Film Ödülü: Yurt (Nehir Tuna)

Onur Ödülü: Derya Köroğlu, Selim Atakan

