5. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali (5th İzmir International Film and Music Festival), 10 – 15 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. İstinyePark Teras Renk Sineması ile İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde yer alacak gösterimlerde 47’si uzun metrajlı 100 film gösterilecek. Tematik bir festival olan festivalin Uluslararası Yarışma bölümünde müzik ve müzisyenleri konu alan 14 ülkeden 10 film yarışacak. Bu bölümde En İyi Film, Jüri Özel Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Ödülleri’ni verecek olan Jüri, Yönetmen – Yapımcı Ömer Vargı’nın başkanlığında, Malak Dahmouni, Olena Yershova, Şenay Lambaoğlu ve Tulio Gagliardo gibi isimlerden oluşuyor.
Acı Kahve
Asiye Nasıl Kurtulur
Atlı Karınca
Aysel: Bataklı Damın Kızı
Aznavour
Bando (En Fanfar – The Marching Band)
Başlangıçlar
Better Man: Robbie Williams’ın Hikâyesi (Better Man)
Bir Darbenin Soundtrack’i (Sountrack to a Coup d’Etat)
Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi
Büyük Kuşatma
Deli Kan
Derman
Derûn
Efterklang: The Makedonium Band
Fidan
Gecenin Kıyısı
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
Köln 75 (Koln 75)
Liberato’nun Sırrı (Il Segreto di Liberato – The Secret of Liberato)
Maria
On Kadın
Savanna ve Dağ (A Savana e a Montanha /
Savanna and the Mountain)
Stelios: Bekledim de Gelmedin (Yparho)
Su Yüzü
Şımarık
Umut (Hevi)
Yeni Şafak Solarken
Yurt