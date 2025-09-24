Haberler

Sevince Galasına Yoğun İlgi

Yorum yapın

Başrollerini Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli’nin paylaştığı, yapımcılığını Bahane Yapım – Bülent Çatar’ın, yönetmenliğini ise Barış Başar’ın üstlendiği, senaryosunu Barış Başar ve Ünal Yeter’in birlikte kaleme aldığı Sevince filmi 26 Eylül 2025 Cuma günü vizyona girmesi öncesinde görkemli ve ilgi gören bir gala ile izleyicilerle buluştu. İstanbul Nişantaşı City’s CineWam Sineması’nda gerçekleşen galada film ekibinin yanı sıra sanat, iş ve medya dünyasından ünlü isimler ağırlandı. Geceye otizm konusunda çalışmalar yürüten derneklerin temsilcileri de katıldı. Bu özel buluşma hem filmin duygusal yolculuğunu hem de toplumsal farkındalık mesajını pekiştirdi.

  • Galadan Görüntüler

Bahar Şahin – Hayat Van Eck

Barış Başar

Başak Kurum

Bora Kırkım

Bülent Çatar – Tolga Gökçe

Hayat Van Eck

Hayat Van Eck

Hayat Van Eck – Bahar Şahin

Sevinç Erbulak

Ünal Yeter

Konuklar

Konuklar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir