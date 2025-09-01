3. Uluslararası Digital Film Festival İstanbul Finalistleri Belli Oldu

Sinema sanatının dijital dönüşümünü odağına alan Uluslararası Digital Film Festival İstanbul (DFFI), bu yıl üçüncü kez izleyenleriyle buluşuyor. 18 – 21 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’un farklı ve özel mekânlarında yapılacak festival, fiziksel ve çevrimiçi film gösterimleri, paneller, söyleşiler, atölyeler ve gala töreniyle uluslararası sinema dünyasının nabzını tutacak. Ön jürinin yaptığı değerlendirme sonunda finale kalan filmler belirlendi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.