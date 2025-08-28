İthaki Yayınları 04 Eylül Kitapları

İthaki Yayınları, 04 Eylül’de satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Arif Ergin’in Gizlenen ve Tekvin adlı kitapları 04 Eylül’de satışa sunulacak. Gizlenen, Arif Ergin’den Mimar Sinan’ın sessiz mirasını, İstanbul’un kaderini belirleyecek bir bulmacaya dönüştüren, bir hikâye. Büyük İstanbul depremi kenti enkaza çevirirken, Ayasofya ve Mimar Sinan’ın eserleri uluslararası güçlerin satranç tahtasına dönmüştür. Ortaya çıkan ipuçları tek bir hakikati işaret etmektedir: Sinan eserlerini yalnızca taşlarla değil, çağlar boyu gizlenmiş sırlarla da örmüştür. Teğmen Demet ve Yüzbaşı İlhan, güç oyunlarının ortasında Kenan Ruzly ismine ulaşırlar. Ruzly tüm dengeleri değiştirecek şekilde geri dönmüştür.