Dag Johan Haugerud’un yönettiği ve Ella Overbye, Selome Emnetu, Ane Dahl Torp ile Anne Marit Jacobsen’in oynadığı Hayaller (Drommer – Dreams), 05 Eylül 2025’de Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Haugerud’ün üçlemesinin son filmi, Johanne’in Fransızca öğretmenine duyduğu yoğun platonik aşkı merkezine alıyor. Johanne’in günlüğündeki yazıları okuyan annesi ve büyükannesi, bir yandan yazdıklarının açıklığı karşısında sarsılırken, diğer yandan metinlerin gücü ve hikâyenin etkileyiciliğinden büyülenirler. Romantik idealler ile gerçeklik arasında gidip gelen Johanne, bu süreçte kendini keşfetme, aşk ve cinsellik gibi duygularla yüzleşir.