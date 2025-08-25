Waldemar Fast’ın yönettiği ve Gemma Arterton, Thomas Brodie Sangster, Hayley Atwell ile Lenny Henry’nin seslendirdiği animasyon film Büyük Yarış (Grand Prix of Europa), 29 Ağustos 2025’de TME Films dağıtımıyla Timeless Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç fare Edda, babası Erwin’in işletiği bir panayırda yaşamaktadır. Avrupa Grand Prix’sinin 50. yıldönümünü, Edna hayallerini gerçeğe dönüştürmek için altın bir fırsat olarak görür. Büyük etkinlikte yarış idolüyle tanıştığında, ondan cesur bir adım atma ilhamı alır. Kararlılıkla direksiyona geçmeye, iz bırakmak ve ailesinin geçimine destek için kadere karşı yarışmaya karar verir.