Kurtuluş Savaşı’nda Uzaylı İstilası, Hem Tarih Hem Bilim Kurgu Bir Arada: Tehlikeli Bölge

Türkiye’nin ilk tarihi bilim – kurgu filmi, sinemaseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Tarihimizin en kritik dönemeçlerinden birine heyecan yüklü bir bakış sunan Tehlikeli Bölge’nin fragmanı yayınlandı. Film, 12 Eylül 2025 Cuma günü sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ramazan Ekmekçi’nin, yapımcılığını Serkan Semiz’in üstlendiği film, Büyük Taaruz’a üç gün kala Başkumandan Mustafa Kemal’in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikâyesini konu alıyor. Ancak yolda onları sadece düşman askerleri değil, bölgeye düşen bir uzay gemisi ve içindeki bilinmeyen varlıklar da bekliyor.

