Büyük Yarış’ın Ön Gösterimi Minik Seyirciler ve Aileleriyle Birlikte Paribu Cineverse Zorlu Center’da Gerçekleşti

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, bu kez dostluk ve dayanışma temalarını eğlenceli bir hikâyeyle buluşturan Büyük Yarış (Grand Prix of Europe) filminin ön gösterimine 27 Ağustos Çarşamba günü Paribu Cineverse Zorlu Center’da ev sahipliği yaptı. Sevimli karakterleriyle çocukların ve ailelerin ilgisini çeken film, Avrupa’nın en büyük pistinde düzenlenen heyecan dolu yarışta birbirinden farklı hayvan karakterlerin kıyasıya mücadelesini konu alıyor.

