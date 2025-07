Derek Drymon’un yönettiği ve Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence ile George Lopez’in seslendirdiği animasyon film SüngerBob: Korsan Macerası (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants), ????? Ocak 2026’da UIP Filmcilik dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

Büyük biri olmak için can atan SüngerBob, cesaretini Bay Yengeç’e kanıtlamak amacıyla, gizemli ve korsan ruhlu hayalet Uçan Hollandalı’nın peşine düşer. Bu deniz yolculuğu komedi-macerası, onu okyanusun en derin derinliklerine götürür: Daha önce hiçbir Sünger’in gitmediği yerlere.