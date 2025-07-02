İBB Beyoğlu Sineması Yaz Aylarında da Açık ve Ücretsiz

İBB Beyoğlu Sineması, özel seçki ve içeriklerle Temmuz ayında da İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Jean – Pierre Jeunet imzalı Amelie ve Jeunet’nin Marc Caro’yla birlikte yönettiği Şarküteri, Noah Baumbach’tan Frances Ha, ödüllere doymayan Dünyanın En Kötü İnsanı, Güneş Sonrası ve Drive My Car, Ridley Scott’tan Blade Runner ve Stanley Kubrick’den 2001: A Space Odyssey farklı evrenlerin kapısını aralayacak. Samuel Bayer’in Elm Sokağında Kâbus’u ve Fede Alvarez’in Kötü Ruh’u izleyicilerle buluşacak. Temmuz ayının Çocuk Matinesi’nde ise minik sinemaseverler için Arabalar, Sevimli Canavarlar ve Rio filmleri beyazperdede olacak.
Arabalar (Cars)
Drive My Car
Dune: Çöl Gezegeni (Dune)
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two)
Dünyanın En Kötü İnsanı (Verdens Verste Menneske – The Worst Person in the World)
Elm Sokağında Kâbus (A Nightmare On Elm Street)
Frances Ha
Güneş Sonrası (Aftersun)
Kötü Ruh (Evil Dead)
Leon: Sevginin Gücü (Leon: The Professional)
Rio
Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.)
Şarküteri (Delicatessen)
Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord Of The Rings: The Two Towers)
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord of the Rings: Return of the King)
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)