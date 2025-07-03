Zorlu PSM’de Bu Hafta: 07 – 13 Temmuz

Vestel Amfi bu hafta film gösterimlerine de ev sahipliği yaparak sinema tutkunlarını açık havada yine bir araya getiriyor. Pluxee Sinema Günleri kapsamında bu hafta Bruce Joel Rubin’in yazdığı, Whoopi Goldberg, Patrick Swayze ve Demi Moore’un etkileyici performansıyla Hayalet (Ghost), 07 Temmuz’da, Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska ve John Hurt’ı bir araya getiren, yönetmenliğini ünlü Jim Jarmusch’un üstlendiği kült yapım Sadece Aşıklar Hayatta Kalır (Only Lovers Left Alive) ise 10 Temmuz Perşembe günü 21:00’doe izleyicilerle buluşarak yaz gecesi heyecanını Vestel Amfi ekranına taşıyorlar.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Etkinlik hakkında geniş bilgi için tıklayınız.