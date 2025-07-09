SüngerBob: Korsan Macerası Filminin Türkçe Alt Yazılı ve Dublajlı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

SüngerBob ve Bikini Kasabası’ndaki arkadaşları, bugüne kadarki en büyük, tamamen yeni ve kaçırılmaması gereken sinema maceralarına yelken açıyor: SüngerBob: Korsan Macerası. Büyük biri olmak için can atan SüngerBob, cesaretini Bay Yengeç’e kanıtlamak amacıyla, gizemli ve korsan ruhlu hayalet Uçan Hollandalı’nın peşine düşer. Bu deniz yolculuğu komedi-macerası, onu okyanusun en derin derinliklerine, daha önce hiçbir Sünger’in gitmediği yerlere götürür. Yönetmenliğini Derek Drymon’un üstlendiği SüngerBob: Korsan Macerası, Paramount Animation ve Nickelodeon Movies sunar, Domain Entertainment ve MRC iş birliğiyle sunuluyor.

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