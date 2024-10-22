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Bir Cumhuriyet Şarkısı Filminin Oyuncuları Kendi Karakterlerini Anlatıyor

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25 Ekim’de vizyona girecek olan, 1930’lu yılların Türkiye’sinde, bir avuç azimli gencin bir ülkede sanatla nasıl devrim yaptıklarının nefes kesen hikâyesini anlatan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin oyuncuları kendi karakterlerini anlattı. Ahmet Adnan Saygun’u canlandıran Salih Bademci şöyle diyor: “Türkiye’deki ilk operanın bestelenme hikayesini anlatıyoruz. Böylesine mücadeleci özel bir karakteri canlandırdığım için mutlu ve gururluyum.”

Ahmet Rıfat Şungar (Münir Hayri Egeli)

Emre Karayel (Nuri Conker)

Ertan Saban (Mustafa Kemal Atatürk)

Okan Yalabık (Zeki Üngör)

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