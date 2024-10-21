Ali Adnan Özgür’ün yönettiği ve Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun ile Ece Sükan’ın oynadığı Dünya Varmış, 22 Kasım 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Yazıhane – Yapımhane tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dünya Varmış’ın hikâyesi, dünyadaki yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor. Heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar gelecekten günümüze geliyor. Her şeyi önceden bilen Kadimler adında gizli bir oluşumun, seçilmiş kişilerden oluşan insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için inşa ettikleri sığınak otelde heyecan ve gizem dolu günler yaşanacak.

Dünya Varmış Filminin Afişi Yayınlandı