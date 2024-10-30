25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali: Sinema Şöleni İçin Başvurular Başladı

13 – 18 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin 15 Eylül 2024’te başlayan başvuru süreci devam ediyor, Yapılacak yarışmaların bilgilerine festivalin resmi web sitesi https://www.turkfilmfestival.de/ adresinden erişilebiliyor. Başvurular ise Türkisches Filmfestival Frankfurt/M. International – FilmFreeway adresi üzerinden yapılabiliyor. Bu yıl yarışma kategorileri arasında 13. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 17. Alman Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması, 17. Türk Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması ve 5. Ulusal Belgesel Film Yarışması bulunuyor.

Basın Bülteni

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