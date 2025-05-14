25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Basınla Buluştu: Detaylar İstanbul’da Açıklandı

Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali (Türkisches Film Festival Frankfurt/M. International), 13 – 18 Haziran 2025 tarihleri arasında 25. kez gerçekleştirilmeye hazırlanırken, festivalin Türkiye ayağı için İstanbul’da özel bir basın toplantısı düzenlendi. The Marmara Taksim Otel’de gerçekleştirilen toplantıya sinema dünyasından önemli isimler, basın mensupları ve kültür sanat temsilcileri katıldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Gökhan Mumcu – Mahiye Sabuncuoğlu –

Hüseyin Sıtkı – Serap Gedik – Caner Ural



Hüseyin Sıtkı



Hüseyin Sıtkı – Suna Keskin – Nur Sürer



Serap Gedik – Nur Sürer – Hüseyin Sıtkı – Suna Keskin –

Menderes Samancılar – Biket İlhan – Mahmut Cevher –

Keremcem – Gökhan Mumcu – Yağmur Yüksel



Suna Keskin – Nur Sürer

