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25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Basınla Buluştu: Detaylar İstanbul’da Açıklandı

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Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali (Türkisches Film Festival Frankfurt/M. International), 13 – 18 Haziran 2025 tarihleri arasında 25. kez gerçekleştirilmeye hazırlanırken, festivalin Türkiye ayağı için İstanbul’da özel bir basın toplantısı düzenlendi. The Marmara Taksim Otel’de gerçekleştirilen toplantıya sinema dünyasından önemli isimler, basın mensupları ve kültür sanat temsilcileri katıldı.

  • Basın Toplantısından Görüntüler
  • Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın Konuşması

Gökhan Mumcu – Mahiye Sabuncuoğlu –
Hüseyin Sıtkı – Serap Gedik – Caner Ural

Hüseyin Sıtkı

Hüseyin Sıtkı – Suna Keskin – Nur Sürer

Serap Gedik – Nur Sürer – Hüseyin Sıtkı – Suna Keskin –
Menderes Samancılar – Biket İlhan – Mahmut Cevher –
Keremcem – Gökhan Mumcu – Yağmur Yüksel

Suna Keskin – Nur Sürer

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