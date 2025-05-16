Ünlü İsimlerden Frankfurt Türk Film Festivali’ne Destek

Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13 – 18 Haziran tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin İstanbul’da yapılan basın toplantısına ilgi yoğundu. Başarılı oyuncu Gökhan Mumcu’nun sunumu eşliğinde gerçekleşen toplantıya Toprak Sergen, Berat Efe Parlar, Ceren Aksan, Nefise Karatay, Sultan Sarohan, Kayra Zabcı, Aydın Deniz ve Didem Uğurlu katıldı.
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Gökhan Mumcu – Hüseyin Sıtkı – Ceren Aksan
Hüseyin Sıtkı – Suna Keskin – Nur Sürer
Nefise Karatay – Hüseyin Sıtkı – Gökhan Mumcu
Toprak Sergen – Berat Efe – Gökhan Mumcu –
Ceren Aksan – Nefise Karatay – Vildan Mumcu Özol –
Aydın Deniz – Didem Uğurlu