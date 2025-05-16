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Ünlü İsimlerden Frankfurt Türk Film Festivali’ne Destek

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Avrupa’daki en uzun soluklu Türk film etkinliklerinden biri olan 25. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, 13 – 18 Haziran tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin İstanbul’da yapılan basın toplantısına ilgi yoğundu. Başarılı oyuncu Gökhan Mumcu’nun sunumu eşliğinde gerçekleşen toplantıya Toprak Sergen, Berat Efe Parlar, Ceren Aksan, Nefise Karatay, Sultan Sarohan, Kayra Zabcı, Aydın Deniz ve Didem Uğurlu katıldı.

Almula Merter

Fadik Sevin Atasoy

Gizem Erman Soysaldı

Gökhan Mumcu

Gökhan Mumcu – Ceren Aksan

Gökhan Mumcu – Hüseyin Sıtkı – Ceren Aksan

Hüseyin Sıtkı – Suna Keskin – Nur Sürer

Hüseyin Sıtkı – Ercan Karakaş

Kerem Cem

Nefise Karatay – Hüseyin Sıtkı – Gökhan Mumcu

Nur Sürer

Seren Fosforoğlu

Toprak Sergen – Berat Efe – Gökhan Mumcu –
Ceren Aksan – Nefise Karatay – Vildan Mumcu Özol – 
Aydın Deniz – Didem Uğurlu

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