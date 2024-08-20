Jeff Fowler’in yönettiği ve Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Idris Elba ile Keanu Reeves’in seslendirdiği animasyon film Kirpi Sonic 3 (Sonic the Hedgehog 3), 17 Ocak 2025′de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kirpi Sonic 3, şimdiye kadarki en heyecan verici macerasıyla sinemalara geri dönüyor. Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli güçlü yeni bir düşman olan Shadow’a karşı yeniden bir araya geliyor. Yetenekleri her yönden geride kalan Sonic Takımı, Shadow’u durdurmak ve gezegeni korumak umuduyla beklenmedik çok güçlü bir ittifak aramalıdır.