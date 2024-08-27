Büyük Heyecanla Beklenen Kirpi Sonic 3 Filminin Afişi ve Türkçe Dublajlı – Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanları Paylaşıldı

Afişi ve Türkçe Altyazılı – Türkçe Dublajlı birinci fragmanı yayınlanan Kirpi Sonic 3 (Sonic the Hedgegog 3), Jeff Fowler tarafından yönetiliyor ve başrollerindeki karakterler Ben Schwartz, Colleen O’Shaughnessey, Idris Elba ile Keanu Reeves tarafından seslendiriliyor. Şimdiye kadarki en heyecan verici macerasıyla sinemalara geri dönen Sonic, Knuckles ve Tails, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen güçlere sahip gizemli güçlü yeni bir düşman olan Shadow’a karşı yeniden bir araya geliyorlar. Yetenekleri her yönden geride kalan Sonic Takımı, Shadow’u durdurmak ve gezegeni korumak umuduyla beklenmedik bir ittifak aramalıdır.