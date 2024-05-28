III. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları, 31 Mayıs – 02 Haziran tarihleri arasında Sinema Adası desteğiyle Sinematek / Sinemaevi’nde gerçekleştiriliyor. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyonelleri buluşturarak ulusal ve uluslararası sinemacılara ulaşmayı, ağ kurma imkânı ve erişilebilirlik sağlamayı hedefliyor.

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