III. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları, 31 Mayıs – 02 Haziran tarihleri arasında Sinema Adası desteğiyle Sinematek / Sinemaevi’nde gerçekleştiriliyor. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyonelleri buluşturarak ulusal ve uluslararası sinemacılara ulaşmayı, ağ kurma imkânı ve erişilebilirlik sağlamayı hedefliyor.
- 31.05.2024 Cuma Detaylar
- 01.06.2024 Cumartesi Detaylar
- 02.06.2024 Pazar Detaylar
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