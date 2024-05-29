Şener Şen Reklam Kampanyasında

Yol Ayrımı adlı 2017 yılı yapımı filminden bu yana sinema perdesinde göremediğimiz sevilen oyuncu Şener Şen, reklam kampanyasıyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Sanatçı, yeni kuşak komedi oyuncusu İbrahim Büyükak ile birlikte “Türkiye’nin Alpet’i Şimdi Yepyeni” başlıklı reklam kampanyasında Büyükak’ın kayınpederi rolüyle sevenleriyle hasret giderecek. Zeren Group’un “Memleket İçin Hayallerimiz Var, Yapacak Enerjimiz Var” vizyonuyla çıktığı yolda enerji sektörünün öncü markası Alpet’i enerji grubuna dahil ederek attığı bu adım, Ali Taner Baltacı’nın yönetmenliğinde keyifli bir hikâye ile anlatılıyor.