Ödüllü Filmler Ankara’da Engelsiz Filmler Festivali 2024 Programında

Puruli Kültür Sanat tarafından 07 – 13 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Engelsiz Filmler Festivali 2024 Ankaralılarla buluşmaya hazırlanıyor. Festival, her yıl olduğu gibi dünyada ses getiren önemli yapımlara programında yer vermeye devam ediyor. Festivalin Paribu Cineverse ANKAmall Sineması’ndaki gösterimleri için biletler, biletinial.com üzerinden 50 TL’ye satışta. Goethe – Institut’taki tüm gösterim ve etkinlikler ise ücretsiz olarak gerçekleşecek. Festivalin dünya sinemasında dikkat çeken ödüllü filmlerdeki farklı kültür ve yaşamları izleyicisiyle buluşturacağı Kaleydoskop ve sesin ön planda olduğu hikâyelere odaklanan Oditoryum bölümlerinde bu yıl 8 ödüllü film yer alıyor.

