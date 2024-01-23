Chris Renaud’un yönettiği ve Steve Carell, Kristen Wiig, Will Ferrell ile Pierre Coffin’in seslendirdiği animasyon film Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4), 05 Temmuz 2024’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gru ve Lucy ile kızlarının -Margo, Edith ve Agnes- Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Jr.’ı kucaklarına almasıyla yeni bir bölüme başlıyor. Gru, yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalır ve ailece kaçmak zorunda kalırlar. Filmde Joey King, Emmy ödüllü Stephen Colbert ve Chloe Fineman tarafından seslendirilen yepyeni karakterler yer alıyor.

Illumination’dan Heyecanla Beklenen Çılgın Hırsız 4 Filminin Türkçe Dublajli Birinci Fragmanı Yayınlandı