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Illumination’dan Heyecanla Beklenen Çılgın Hırsız 4 Filminin Türkçe Dublajli Birinci Fragmanı Yayınlandı

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Yedi yıl sonra gelen ilk Çılgın Hırsız filminde, dünyanın en sevilen süper kötüsü, Kötü Karşıtı Birlik ajanı Gru, Illumination’ın Çılgın Hırsız 4 filminde heyecan verici, cesur yeni bir Minyon kargaşası devri için dönüyor. Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi fenomeninin ardından tarihin en büyük global animasyon serisi şimdi Gru ve Lucy ile kızlarının -Margo, Edith ve Agnes- Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Jr.’ı kucaklarına almasıyla yeni ve muhteşem bir bölüme başlıyor.

  • Basın Bülteni
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