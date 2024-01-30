Illumination’dan Heyecanla Beklenen Çılgın Hırsız 4 Filminin Türkçe Dublajli Birinci Fragmanı Yayınlandı

Yedi yıl sonra gelen ilk Çılgın Hırsız filminde, dünyanın en sevilen süper kötüsü, Kötü Karşıtı Birlik ajanı Gru, Illumination’ın Çılgın Hırsız 4 filminde heyecan verici, cesur yeni bir Minyon kargaşası devri için dönüyor. Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi fenomeninin ardından tarihin en büyük global animasyon serisi şimdi Gru ve Lucy ile kızlarının -Margo, Edith ve Agnes- Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Jr.’ı kucaklarına almasıyla yeni ve muhteşem bir bölüme başlıyor.

Basın Bülteni

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