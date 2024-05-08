Çılgın Hırsız 4 Filminin Türkçe Dublajlı Yeni Fragmanı ve Afişi Yayınlandı

Türkçe dublajlı yeni fragmanı ve afişi yayınlanan Çılgın Hırsız 4 filminde, dünyanın en sevilen süper kötüsü Gru, heyecan verici yeni bir Minyon kargaşası devri için dönüyor. Illumination’ın 2022 yazında gişe rekorları kıran, dünya çapında 1 milyar dolar kazanan Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi fenomeninin ardından tarihin en büyük global animasyon serisi şimdi Gru ve Lucy ile kızları Margo, Edith ve Agnes’den oluşan Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Jr.’ı kucaklarına almasıyla yeni bir bölüme başlıyor. Gru, yeni düşman Maxime Le Mal ve onun çekici ama çok tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya gelir ve ailece kaçmak zorunda kalırlar.

Basın Bülteni

Yeni fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.