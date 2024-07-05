Çılgın Hırsız 4 Filmi, McDonald’s Sponsorluğunda İzleyiciyle Buluştu

Çılgın Hırsız 4 filminin ön gösterimi McDonald’s Türkiye’nin sponsorluğunda Levent Cinetime Özdilekpark Sineması’nda gerçekleştirildi. Eğlence dolu anlara sahne olan galada, minikler ve aileleri filmi izleyerek keyifli vakit geçirdi. Bugün itibariyle tüm Türkiye’de vizyona giren, yönetmenliğini Patrick Delage ve Chris Renaud’un üstlendiği Çılgın Hırsız 4 filmi galada büyük beğeni topladı. McDonald’s Türkiye, Çılgın Hırsız 4 filmiyle Happy Meal menülerine yeni, özel ve güzel bir heyecan katıyor. Filmin gösterime girmesiyle birlikte Minyonlar’a özel hazırlanan Muzlu Sundae, McDonald’s restoranlarında satışa sunulmaya başlandı.

Basın Bülteni

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