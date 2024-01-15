İyi Bir Aile Değiliz Filminden Fragman Yayınlandı

Haki Biçici’nin yönettiği İyi Bir Aile Değiliz filminin fragmanı yayınlandı. 09 Şubat’ta vizyona girecek olan film seyircileri güldürmeye hazırlanıyor. Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever’in başrollerinde yer aldığı İyi Bir Aile Değiliz babalarının beklenmedik ölümüyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorunda kalan Murat ve akrabalarının başına gelenleri anlatıyor. Tüm sülale rahmetli babalarını köylerindeki aile mezarlığına defnetmek isterken Murat bu adetlerin eskide kaldığını, İstanbul’da bu işi organize edeceğini söyler ve arkası kesilmeyen komik olaylar silsilesi böylelikle başlamış olur.

Basın Bülteni

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