9. Balkan Panorama Film Festivali’ne Geri Sayım Başladı, Balkan Sinemasının Kalbi Karşıyaka’da Atacak

Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, toplumun sanat ile olan bağını güçlendirmek için çeşitli çalışmalara imza atan Karşıyaka Belediyesi, 9. Balkan Panorama Film Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 19 – 25 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan festival kapsamında birbirinden güçlü yapımlar gösterilirken bazı yapımlar ise prömiyerini yapacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde Elif Ana (Semir Aslanyürek, Kazım Öz), Klondike (Maryna Er Gorbach), Horoz Dövüşü (Majid Panahi), Karanlık Gece (Özcan Alper) ve Bir Kar Tanesinin Ömrü (Kazım Öz) filmleri yarışacak. Jüride Marija Perovic, Emel Göksu ve Nursel Köse yer alacak.

Basın Bülteni

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Cemil Tugay (Karşıyaka Belediye Başkanı)



Petar Bozovic (Onur Konuğu)



Rıza Akın (Onur Konuğu)



Sali Saliji (Festival Koordinatörü)

