6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 07 – 12 Mart 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 6. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, İzmir Sanat’ta gerçekleşen kapanış töreniyle sona erdi. Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı Ödülü’nün sahibi Senem Erdine oldu. Festivale 69 ülkeden 418 film başvurdu. Ön seçici kurul 56 ülkeden 125 filmi festival seçkisine aldı. Filmlerin yedi farklı kategoride değerlendirildiği festivalde ödüller sahiplerini buldu.

Animasyon Jüri Özel Ödülü: Ev Diye Bir Şey Yok (Nur Özkaya)

Animasyon En İyi Film Ödülü: Will You Remember My Name (Nooshyar Khalil)

Deneysel Jüri Özel Ödülü: Living Bodies (Andrea Arauz)

Deneysel En İyi Film Ödülü: Matka Polka (Joanna Suchomska)

Kısa Candır En İyi Uluslararası Film Ödülü: Made Of Flesh

Kısa Candır En İyi Ulusal Film Ödülü: Herkesin Yapabileceği Bir şey (Selen Örcan)

Kısa Candır Ulusal Kategori En İyi Yönetmen Ödülü: Yasemin Demirci (Gece Kuşağı)

Kamera Göz Kısa Belgesel Ödülü: Sama Yoon on My Way (Emelie Carlsson Gras)

Kamera Göz Kısa Belgesel Jüri Özel Ödülü: And Dağı Sineması (Carmina Balaguer)

Kamera Göz En İyi Uluslararası Belgesel Ödülü: Katia ve Rimma (Gulya Mirzoeva)

Kamera Göz Belgesel Mansiyon Ödülü: Las Abogadas Attorni on The Front Line of The Migrant Crisis (Victoria Bruce)

Kamera Göz Ulusal En iyi Belgesel Ödülü: Bu Ben Değilim (Jeyan Kader Gülşen, Zekiye Kaçak Bakırhan)

Kamera Göz Ulusal Belgesel Jüri Özel Ödülü: Köşe Başı Beklerim (Neslihan Kültür)

Kamera Göz Uzun Metraj En iyi Kurmaca Ödülü: Intersection (Cecilia Araneda)

Kamera Göz Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü: Turna Misali (İffet Eren Danışman Boz)



Sevin Okyay Sinema Yazarlığı Başarı Ödülü: Senem Erdine



SİYAD En İyi Belgesel Ödülü: Köşe Başı Beklerim (Neslihan Kültür)

SİYAD En İyi Kısa Film Ödülü: Herkesin Yapabileceği Bir Şey (Selen Örcan) – Gece Kuşağı (Yasemin Demirci)

