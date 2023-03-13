Beyoğlu’nun kalbinde yer alan, film festivalleri, gala ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948 Sineması’nda bu hafta bağımsız filmler ve usta yönetmen Stanley Kubrick sineması seçkisi sinemaseverler ile buluşacak. Balina (The Whale), Tom Medina, Sekiz Dağ (Le Otto Montagne – The Eight Mountains), Asi (Rebel), Sessiz Kız (An Cailin Ciuin – A Quiet Girl) ve Leyla’nın Kardeşleri (Leila: Et Ses Freres – Leila’s Brothers) filmleri ile Kubrick sinemasından Cinnet (The Shining), Otomatik Portakal (Eyes Wide Shut), Gözü Tamamen Kapalı (A Space Odyssey) filmleri Atlas 1948 Sineması’nda izlenebilecek.
2001: Uzay Yolu Macerası (2001: A Space Odyssey)
Asi (Rebel)
Balina (The Whale)
Cinnet (The Shining)
Gözü Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut)
Leyla’nın Kardeşleri (Leila: Et Ses Freres – Leila’s Brothers)
Otomatik Portakal (Clockwork Orange)
Sekiz Dağ (Le Otto Montagne – The Eight Mountains)
Sessiz Kız (An Cailin Ciuin – A Quiet Girl)
Tom Medina