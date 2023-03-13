Yeşilcam’ın Muhteşem İkili’si Fişekhane Tiyatro Sahnesinde Buluşuyor

Tiyatro Ak’la Kara, bu yıl Yeşilcam’ın ünlü yıldızlarından Ediz Hun ve Selma Güneri’yi tiyatro sahnesinde bir araya getiriyor. Ünlü yıldızlar Muhteşem İkili adlı romantik komedi oyunuyla tiyatroseverlerle buluşuyor. Oyunun kadrosunda ayrıca Savaş Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Özacun bulunuyor. Engin ve Meltem bir zamanların en ünlü Yeşilçam, kabare ve televizyon oyuncularındandır. Sahne birliktelikleri evlilikle sonuçlanmış fakat bir süre sonra ilişkileri bitmiştir. Engin’in yeğeni Savaş’a çalıştığı TV kanalından eski meşhur oyuncuları bir araya getirmekle ilgili bir program verildiğinde süreç başlar. Oyunun biletleri gişeden ya da Biletix ve Biletinial’dan alınabiliyor.

Savaş Özdural – Ediz Hun – Ilgın Angın –

Selma Güneri – Fatih Özacun

