Rhys Frake Waterfield’in yönettiği ve Gillian Broderick, Paula Coiz, Chris Cordell ile Frederick Dallaway’in oynadığı Winnie the Pooh: Kan ve Bal (Winnie the Pooh: Blood and Honey), önümüzdeki aylarda CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Winnie The Pooh ve Piglet, Christopher Robin tarafından terk edildikten sonra vahşi katillere dönüşürler. Yüz Dönüm Ormanı artık kurbanlarını bekleyen öfkeli iki katilin oyun alanı olmuştur.