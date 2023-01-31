Beş Kuzenin Kahkahalarla Dolu Hikâyesi, Güven Bana 24 Şubat’ta Sinemalarda

2023 sezonunun iddialı komedi filmi Güven Bana seyircisiyle buluşmaya hazırlanırken, oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Güven Bana’da Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Kıvanç Baran Aslan ve Onur Gökçek’in canlandırdığı; her biri birinden farklı özelliklere sahip olan beş kuzenin, başlarından geçen komik olaylar sayesinde yakınlaşarak akrabalık ilişkilerinin de kuvvetlenmesine şahit olunacak. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı Güven Bana filmi anneleri öldükten sonra yatalak babalarına bakmak zorunda kalan iki kardeşin, dedelerinden kalan miras haklarının peşine düşmeleri sebebiyle başlarından geçen olayları anlatıyor.

Basın Bülteni

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