Kadınlara Mahsus Fragmanı Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Usta yönetmen Serdar Akar imzalı Kadınlara Mahsus için geri sayım başladı ve filmin yayınlanan fragmanı sosyal medyada gündem yarattı. Dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, hayatlarında yeni bir sayfa açmak için ‘Kadınlara Mahsus’ kampında bir araya gelen 8 kadının hikâyelerini perdeye taşıyacak. Yapımını ise Limit Yapım’ın üstlendiği Kadınlara Mahsus filminin fragmanı, yer alan sahnelerle sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti. Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran, Başak Parlak ve Ertan Saban’ın rol aldığı Kadınlara Mahsus, 17 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Basın Bülteni

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