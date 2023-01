SİYAD’ın Seçimi Drive My Car ve Ayrılma Kararı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla 2022 yılında sinema salonlarında ve dijital platformlarda gösterilen en iyi uluslararası filmler seçildi. Vizyon filmleri içerisinde Ryûsuke Hamaguchi’nin yönettiği, geçen yıl En İyi Uluslararası Film Oscar’ını kazanan Drive My Car listenin ilk sırasında yer aldı. Bu kategoride, Cem Kaya’nın gurbetçi müziğini anlattığı belgeseli Aşk, Mark ve Ölüm ikinci, Cannes’dan jüri özel ödüllü Apichatpong Weerasethakul filmi Memoria üçüncü seçildi. SİYAD üyelerinin vizyon ve dijital platformlarda gösterilen yerli yapımlar arasından en iyileri seçeceği oylama önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

Vizyonun En İyi On Filmi

1. Drive My Car (Doraibu Mai kâ)

2. Aşk, Mark ve Ölüm (Love, Deutschmarks and Death)

3. Memoria

4. Bergman Adası (Bergman Island)

5. Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once)

6. Licorice Pizza

7. Vortex

8. Hüzün Üçgeni (Triangle of Sadness)

9. Örümcek ve Kız (Das Mädchen und die Spinne)

10. 6 Numaralı Kompartıman (Hytti nro 6)

Dijital Platformların En İyi On Filmi

1. Ayrılma Kararı (Heojil kyolshim)

2. Hatıra: 2. Bölüm (The Souvenir: Part II)

3. Müstakbel Suçlar (Crimes of the Future)

4. Mucize (The Wonder)

5. Arjantin, 1985 (Argentina, 1985)

6. Guillermo del Toro sunar: Pinokyo (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

7. Beyaz Gürültü (White Noise)

8. Gökyüzüne Baktığımızda Ne Görüyoruz (Ras Vkhedavt, Rodesac cas Vukurebt?)

9. Benedetta

10. Barbar (Barbarian)