Ryusuke Hamaguchi’nin yönettiği ve Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada ile Sonia Yuan’ın oynadığı Drive My Car (Doraibu Mai Kâ), 28 Ocak 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Mars Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kaybettiği eşinin yasını tutmakta olan başarılı yönetmen Yusuke Kafuku, Anton Çehov’un Vanya Dayı adlı tiyatro oyununu sahneye koymak üzere Hiroşima’da düzenlenen bir festivale çağırılır. Festival kendisine 20 yaşında bir kadın şoför tahsis eder. Kafuku, hiç beklemediği bir şekilde, gizemli kadın şoförüyle birlikte yalnızlık, kayıplar ve yasla bezeli, sırların karşılıklı olarak açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkar.