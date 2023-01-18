8 Hafta Süren Çekimler Tamamlandı: Çok Aşk Geliyor

Hasan Can Kaya’nın hem senaryosunu yazdığı hem de Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel’le birlikte başrolü paylaştığı Çok Aşk filminin çekimleri büyük bir coşkuyla tamamlandı. Arif V 216, Patron Mutlu Son İstiyor, Kocan Kadar Konuş, Görümce gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönettiği film, 8 hafta süren çekim süreci sonrasında, beyazperdeyle buluşmaya hazırlanıyor. Çok Aşk’ın büyük bir özenle gerçekleşen çekimleri Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy, Sarıyer gibi semtlerin yanı sıra platolarda gerçekleştirildi. Korsan film satıcısı Coşkun’un aşkın peşinden koştuğu en az 10 yıllık bir dönemi anlatan film Türkiye’nin dönüşümünü de yansıtıyor.

Basın Bülteni

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