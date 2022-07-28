Konya ve çevresi için kıymetli yaşam merkezi M1Konya AVM, yaz tatilinde Konya Çocuk Film Günleri programına ev sahipliği yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin AVM otoparkında düzenleyeceği ücretsiz çocuk filmleri gösterimi ile birlikte Avşar Sineması’nda da 29 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında tüm çocuk filmleri ücretsiz olacak. Çocukların en sevdiği filmlerin yer alacağı gösterimler üç gün boyunca saat 11:00 ile 23:00 arasında gerçekleşecek. Bölgenin hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına önemli bir katma değer sağlayan M1 Konya AVM, yaz tatilinde çocuklara eğlenecekleri güzel bir program sunuyor. Ayrıca çocuklara akranlarıyla sosyalleşebilecekleri bir alan da sağlamış oluyor.

Afacanlar: İş Başa Düştü

Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas

Cesur İtfaiyeci (Fireheart)

Doru: Macera Ormanı

Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Hopper et le Hamster des Tenebres – Chickenhare and the Hamster of Darkness)

Kaptan Pengu ve Arkadaşları

Maşa ile Koca Ayı (Masha i Medved)

Mutlu Oyuncak Dükkanı

Yakari: Muhteşem Bir Macera (Yakari: La Grande Aventure – Yakari: A Spectacular Journey)

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