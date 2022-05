Ben Stassen ile Benjamin Mousquet’in yönettiği ve Danny Fehsenfeld, Joe Ochman, Mark Irons ile Donte Paris’in seslendirdiği animasyon film Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Hopper et le Hamster des Tenebres – Chickenhare and the Hamster of Darkness), 27 Mayıs 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yarı tavuk, yarı tavşan olarak dünyaya gelen Hopper ve arkadaşlarının maceraları. Amcası Lapin’den önce Karanlığın Hamster’ının asasını bulmaya kararlı olan Hopper, dalgacı kaplumbağa Abe ve onu durdurmak için dövüş sanatları uzmanı kokarca Meg’le birlikte destansı büyük bir maceraya atılır.